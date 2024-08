Sul sito dell’ateneo di Catania sono state pubblicate nella sezione di “trasferimenti e passaggi di corso” le modalità e il regolamento per trasferirsi da un altro ateneo e per effettuare un passaggio interno di corso di studio. Questo nuovo regolamento è da utilizzarsi per l‘anno accademico 2024/2025.

Corsi a numero NON programmato e a numero programmato LOCALE

Per quanto riguarda i corsi a numero non programmato o programmato solo a livello locale. Gli studenti potranno compilare, esclusivamente online, collegandosi al portale studenti dall’8 luglio al 16 settembre, i posti disponibili sono esplicitati sul sito dell’ateneo.

Le domande verranno prese in esame dal Consiglio di corso di studi competente.

Possono partecipare gli studenti provenienti da altri Atenei, dallo stesso corso di studio rispetto al corso di studio richiesto. In seguito al trasferimento, gli studenti possono chiedere il riconoscimento crediti già conseguiti e l’iscrizioni agli anni successivi al primo.

Per gli studenti dell’Università di Catania che intendono passare ad un altri corsi di studio possono mandare la domanda, purché siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2024/2025 e abbiano sostenuto una prova di ammissione analoga a quelle previste per il corso verso il quale si vogliono trasferire.

Corsi a numero programmato

Nel caso di corsi a numero programmato a livello NAZIONALE, le cose cambiano.

Le domande vanno sempre compilate esclusivamente sul portale studenti, attualmente però risultano chiuse le richieste per far domanda, generalmente per questo tipo di richieste la finestra di tempo messa a disposizione dall’ateneo parte dal 17 giugno e si chiude a metà luglio.