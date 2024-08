Con 50 anni di carriera alle spalle, piena di i successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, questa estate rappresenta per Umberto Tozzi l’ultimo tour dal titolo “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”, prima di dare addio alla scena live. Il cantautore torinese farà tappa stasera a Catania, presso la Villa Bellini. Hit senza tempo le sue, con cui è diventato icona della musica italiana, da “Ti Amo” a “Gloria”, Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, e “Stella Stai”. Sono tutti brani che il pubblico di Villa Bellini potrà ascoltare live questa sera.

Ecco, di seguito, la probabile scaletta, in base a quanto riportato per le tappe precedenti:

Notte rosa

Equivocando

Ti amo

Roma Nord / Qualcosa qualcuno / Se non avessi te / Gli innamorati

Gli altri siamo noi

Il grido

Io camminerò

Dimentica, dimentica

The Sound of Silence

I giardini di marzo

Donna amante mia

Perdendo Anna

Si può dare di più

Dimmi di no

Gente di mare

Immensamente

Io muoio di te

Tu

Stella stai

Gloria

