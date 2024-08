Gerardina Trovato vuole tornare nel posto che più le appartiene, un palco su cui esibirsi. È stato virale il suo video di qualche giorno fa, irriconoscibile a causa dei problemi di depressione e di natura economica. Nel video, chiedeva a gran voce il sostegno del pubblico che non si è fatto attendere, facendo schizzare i suoi brani tra i primi posti in classifica su iTunes. “Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza”. Con queste parole, la cantante catanese ha chiesto il supporto della gente, per tornare alla ribalta e a fare musica. Gerardina è già tornata ad esibirsi a Marianopoli, con “Ma non ho più la mia città”, tra i suoi brani più noti. Domani sera sarà a Letojanni, in occasione di un evento presentato da Salvo La Rosa che ha colto in pieno il suo appello invitandola.

Il 2025 potrebbe essere un anno importante per Gerardina Trovato. L’ artista catanese, infatti, si è posta l’obiettivo Sanremo 2025 e, come dichiarato in un’intervista a “Il Messaggero”, ha mandato un appello a Carlo Conti per poter partecipare al Festival. “Ho scritto tanti brani in questi anni bui. Proverò a farne ascoltare qualcuno a Carlo Conti. Spero di riuscire a convincerlo a darmi un’opportunità“.

Gerardina Trovato vanta 3 partecipazioni al Festival della Canzone Italiana, la prima del 1993, nella categoria novità, classificandosi al secondo posto con “Ma non ho più la mia città”, alle spalle della vincitrice Laura Pausini con “La Solitudine”, l’anno dopo nella categoria campioni con “Non è un film” e poi nel 2000 con “Gechi e vampiri”.