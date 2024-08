Meteo Sicilia: qualche nuvola con precipitazioni, anche di carattere temporalesco, ha fatto abbassare un po’ le temperature in Sicilia, dando una tregua dal grande caldo nei giorni passati. Al momento, infatti, le massime si tengono ben lontane dai 40 gradi e il cielo sarà interessato da nubi in tutta la Regione.

Meteo Sicilia: mercoledì 21 agosto

Le massime di oggi in Sicilia toccheranno i 34 gradi, come ad Agrigento, Catania e Siracusa. A Enna e Trapani si scende sotto i 30, con rispettivamente 27 e 29 gradi di massima. Il cielo sarà poco nuvoloso ovunque ma non sembrano esserci particolari precipitazioni di pioggia. I venti saranno per lo più moderati in tutte le province dell’Isola.

Meteo Sicilia: giovedì 22 agosto

Ulteriore calo per la giornata di giovedì 22 agosto. La temperatura massima scenderà a 32 gradi, come a Catania, Messina e Siracusa. Ancora nuvole sull’Isola e temporali e schiarite a Caltanissetta ed Enna. Messina e Trapani, secondo le previsioni, sembrano essere le città con cielo sereno per tutto l’arco della giornata. Sotto i 30 gradi Enna con 27 di massima e Ragusa che scende a 29. Anche per la giornata di domani i venti saranno moderati in tutto il territorio dell’Isola.

Allerta incendi

Stando a quanto riporta il bollettino della protezione civile, quasi tutta la Sicilia è in stato di preallerta, di colore arancione, per il rischio incendi. Fa eccezione Caltanissetta con pericolosità alta e uno stato di allerta di colore rosso. A Catania, Agrigento, Enna, Palermo, Ragusa e Siracusa la pericolosità è di livello medio mentre nelle restanti province è bassa.

Rischio ondate di calore

Nessun particolare rischio da segnalare per quanto riguarda le ondate di calore. Per la giornata di oggi il livello di pericolosità è fissato a 0 nelle 3 maggiori città dell’Isola, Catania, Messina e Palermo, ovvero con condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione. Per la giornata di domani, livello 0 per Catania e Messina ma Palermo si colora di giallo, collocandosi al livello 1 e con una temperatura massima percepita di 35 gradi.