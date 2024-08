È stato virale, negli ultimi giorni, un video pubblicato su tiktok dalla cantante catanese Gerardina Trovato, fuori dal panorama musicale per parecchio tempo a causa di problemi di depressione, familiari e di natura economica. Gerardina ha chiesto di non essere abbandonata: “Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza“, queste le parole nel breve video sul noto social, pronunciate dalla cantante 57enne.

Gerardina Trovato era già tornata ad esibirsi a Marianopoli, nel Nisseno, portando il brano ‘Ma non ho più la mia città’, la sua canzone più famosa con cui conquistò il secondo posto nella sezione ‘Novità’ al Festival di Sanremo 1993.

Dopo l’appello, il pubblico non si è lasciato attendere e in pochi giorni, i suoi brani stanno scalando le classifiche di iTunes.

Ma è tempo di tornare di nuovo sul palco per Gerardina Trovato. Salvo La Rosa, infatti, ha voluto sostenere la causa, invitandola a Letojanni in occasione di un evento musicale in rassegna per il “Letojanni Summer Festival 2024”, a piazza Cagli. “Finalmente posso annunciarlo con grande gioia: anche Gerardina Trovato sarà tra gli ospiti delia meravigliosa serata di musica e risate che presenterò GIOVEDÌ 22 AGOSTO alle 21,30 in PIAZZA CAGLI, a Letojanni — questo l’annuncio di Salvo La Rosa, sulla sua pagina Facebook, che continua —. In questi giorni ho ricevuto migliaia di messaggi meravigliosi con i quali mi chiedevate di invitare Gerardina durante il mio tour estivo e così l’ho sentita, lei ha accettato l’invito e il 22 agosto ci rivedremo sul palco e avremo l’occasione soprattutto per parlare concretamente di futuro e di ripresa, che sono le due cose più importanti in questo momento”.