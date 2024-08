Dopo le giornate di Ferragosto sono stati effettuati interventi straordinari di pulizia e monitoraggio continuo da parte del personale delle aziende di raccolta rifiuti Supereco ed Ecocar nelle tre spiagge libere comunali della Plaia. Questo è stato possibile grazie al piano d’azione elaborato dall’assessorato all’Ecologia e Ambiente, guidato da Massimo Pesce, e in conformità con le direttive del sindaco Enrico Trantino. L’obiettivo è stato quello di prevenire la formazione di micro discariche nelle aree di libero accesso al mare e lungo tutto il viale Kennedy.

Grazie alla programmazione di almeno tre turni di raccolta dei rifiuti al giorno e alla preziosa collaborazione dei gestori delle spiagge e dei lidi balneari, è stato possibile mantenere pulito il litorale sabbioso, con particolare attenzione alle spiagge libere comunali.

Sono state raccolte sedici tonnellate di rifiuti dagli operatori, che hanno svuotato i contenitori carrellati e i cassonetti collocati nelle strutture comunali per facilitare sia la deposizione che la raccolta ordinata della spazzatura differenziata. Inoltre, è stata garantita una raccolta manuale quotidiana di oggetti ingombranti come tende danneggiate e ombrelloni, a causa dell’alta affluenza di visitatori sulle spiagge libere.

l’assessore all’ecologia Massimo Pesce ha spiegato: “abbiamo dimostrato che è possibile avere una Plaia pulita e funzionale come è giusto che sia. Un risultato frutto di un gioco di squadra di ogni componente, dai gestori alle aziende di raccolta, ai funzionari comunali e anche ai cittadini, che hanno collaborato proficuamente come è giusto che sia. Tuttavia, consideriamo tutto questo come l’avvio di un nuovo corso e non certo un traguardo, dobbiamo fare ognuno la nostra parte e questa positiva esperienza è un viatico per proseguire su questa strada del decoro e del rispetto dell’ambiente”.