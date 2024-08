Grazie al progetto “PA 110 e lode” i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono usufruire di agevolazioni per iscriversi ai corsi di laurea triennali e magistrali del dipartimenti di: agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A) e di scienze politiche e sociali (Dsps) e ai corsi di laurea magistrali del dipartimento di ingegneria civile e architettura (DICAR) dell’Università di Catania.

Le agevolazioni consistono in uno sconto del 50% rispetto al contributo dovuto (calcolato sulla base del valore ISEE presentato) per i dipendenti pubblici che intendono iscriversi ai corsi di studio in oggetto. Le agevolazioni previste sono subordinate al conseguimento di almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso.

L’applicazione delle agevolazioni riguarda i seguenti Corsi di Laurea:

Di3A

Corsi di laurea di 1° livello:

Scienze della pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio

Scienze e Tecnologie Alimentari

Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei

Scienze e tecnologie agrarie

Corsi di laurea di 2° livello:

Scienze e tecnologie agrarie

Scienze e tecnologie alimentari

Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio.

Scienze politiche e sociali

Corsi di laurea di 1° livello:

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

Storia, politica e relazioni internazionali

Sociologia

Corsi di laurea di 2° livello:

Internazionalizzazione delle relazioni commerciali

Management della pubblica amministrazione

Storia e cultura dei paesi mediterranei

Politiche e servizi sociali

Sociologia delle reti, dell’innovazione e dell’informazione

DICAR

Corsi di laurea di 2° livello:

Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica

Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti

Ingegneria per l’ambiente ed il territorio

I dipendenti pubblici interessati possono inviare la propria domanda tramite il portali studenti entro il 31 agosto 2024.

L’elenco di coloro che hanno fatto domanda di ammissione ai corsi di 1° livello sarà pubblicato sul sito dell’università di Catania entro il 7 settembre. Gli ammessi potranno immatricolarsi al corso di laurea prescelto entro il 30 settembre 2024.

L’elenco dei candidati ai corsi di 2° livello sarà pubblicato entro il 6 settembre 2024. Entro il 16 settembre 2024 saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi, dei non ammessi e di coloro che dovranno sostenere il colloquio. Entro il 23 settembre 2024 saranno pubblicati gli elenchi di coloro che avranno superato il colloquio. Gli ammessi potranno immatricolarsi entro il 30 settembre 2024.