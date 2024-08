Il nubifragio, che ieri ha colpito diverse zone della Sicilia, ha provocato gravi allagamenti, colate di fango, strade interrotte e abitazioni evacuate. Ad essere colpita duramente la provincia di Messina. Le situazioni più critiche sono state documentate a Naso, Gliaca di Piraino, Brolo e Gioiosa Marea, dove fino all’alba di oggi hanno operato volontari e mezzi della protezione civile.

Disagi pure a Stromboli, con torrenti in piena e una struttura ricettiva evacuata per precauzione, anche se già durante la notte è rientrato l’allarme per un possibile rischio alluvione.

Situazioni gravi anche nel catanese. Gravi allagamenti anche in alcune strade del comune di Mascali. Dopo il violento nubifragio avvenuto durante la giornata di ieri, inter strade sono state sommerse dall’acqua. Stando alle parole di alcuni residenti nell’area finita sott’acqua, all’origine del problema ci sarebbe la scarsa pulizia del vicino torrente.