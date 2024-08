Catania, sarà tra le pochissime città italiane in cui le temperature saranno più miti. Quest’anno solo cinque bollini gialli in tutta la nazione. Le altre città saranno: Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria.

Questo però non rappresenterà un punto d’arresto per il caldo torrido, che quest’anno non ha mai lasciato la nostra città. Non si arresterà nemmeno l’emergenza siccità. Proprio in questi giorni la Coldiretti ha diffuso una nota nella quale esprime preoccupazione per la perdurante siccità al Sud. Nella nota pubblicata si può leggere: “in Sicilia dopo il crollo della produzione di grano e foraggi e le previsioni negative sull’olio si teme ora per il raccolto di arance. La mancanza di pioggia rischia di diminuire la pezzature dei frutti, impedendone la crescita e di fatto escludendole dal mercato, come denunciano i produttori”