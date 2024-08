A Catania l’installazione delle nuove pensiline in città, continuano a suscitare non poche polemiche da parte dell’opinione pubblica. Infatti sono state istallate delle coperture in vetro, che non sembrano essere in grado di offrire un’adeguata protezione dal sole nei mesi più caldi. I cittadini hanno infatti espresso preoccupazioni riguardo al comfort durante l’attesa degli autobus, soprattutto nelle ore di punta estive.

Secondo una ricerca di “Lungomare Liberato”, sostare sotto le pensiline installate, comporterebbe l’accumulo di temperature roventi. I dati raccolti presso le pensiline di viale Regina Margherita, riportano temperature oltre i 49,1 gradi nella seduta e di 57 gradi nella tettoia in vetro.

Per quanto concerne le vecchie pensiline, nelle ore di punta estive, si registravano: 36 gradi nella seduta e 45 gradi nelle tettoia.

L’unica soluzione sarebbe quella di ombreggiare la zona delle nuove pensiline, i pendolari non possono sostare più sotto il caldo rovente!