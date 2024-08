La direzione sport automobilistico e relazioni internazionali di Automobile Club d’Italia ha ufficialmente comunicato all’Automobile Club Acireale che la 25esima edizione della cronoscalata Giarre Montesalice Milo, verrà rinviata a novembre. Le date scelte sono l’8, il 9 e il 10 novembre. La manifestazione era stata già posticipata a causa della cenere vulcanica, si è aspettato fino ad agosto ma l’emergenza sembra non essere terminata.

Il vicepresidente Giuseppe Trovato spiega: “abbiamo fatto la richiesta di assegnazione di nuova data alla direzione sport automobilistico l’indomani della sospensione della gara per l’improvvisa eruzione vulcanica, confortati dai pareri del delegato sportivo regionale Daniele Settimo e del presidente della commissione velocità in salita, Alessandro Battaglia. Difatti, il nostro gruppo sportivo, collaborato dalla Scuderia Giarre Corse, non ha smesso di essere operativo ed abbiamo raggiunto l’obiettivo, condividendo i passaggi anche con gli enti territoriali coinvolti. Nelle prossime settimane – conclude – divulgheremo le modalità di partecipazione ai piloti e ai teams già iscritti alla manifestazione e che hanno tenuto la sessione di prove ufficiali il 6 luglio scorso”.