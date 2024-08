Meteo Ferragosto Catania: Il ponte di Ferragosto è alle porte e con esso la fatidica domanda: “come sarà il tempo a Catania?”. Per tutti coloro che quest’anno si dedicheranno momenti di relax in famiglia o con amici, sarà necessario conoscere le previsioni meteo per poter organizzare un picnic al mare o una passeggiata in città. Di seguito le previsioni meteo per il 14, il 15 e per il rientro del 16.

Meteo Ferragosto Catania: 14 agosto

Su Catania splenderà il sole. Si preannuncia un tempo stabile e sereno. Quest’anno non ci sarà nemmeno una nuvola in cielo. Via libera per tutti coloro che vorranno passare la notte fuori e dormire in tenda. Le alte temperature si manterranno stabili fino a tarda notte. Infatti anche durante le 2 vi sarà una temperatura massima di 28 gradi. Attenzione alle ore più calde, dove le temperature percepite avarieranno a toccare i 40 gradi, soprattutto verso le 14.

Meteo Ferragosto Catania: 15 agosto

Anche per giornata del 15 agosto, le temperature rimarranno stabili e il cielo sarà sereno. Le calde temperature saranno ideali per poter trascorrere una giornata al mare con famiglia o amici. Durante questa giornata le temperature raggiungeranno i 38 gradi durante le 14. E proprio durante quell’ora le temperature percepite saranno intorno ai 40 gradi. Per quanto concerne il mare, nessun onda all’orizzonte. Il mare sarà molto calmo, così come i venti che per tutta la giornata si manterranno deboli.

Meteo Ferragosto Catania: il ritorno del 16

Per tutti coloro che quest’anno hanno deciso di trascorrere le giornate di festa a Catania, nessun problema per il ritorno. Ad ostacolare il ritorno a casa, saranno solo le lunghe code di macchine, ma non le condizioni meteo. Anche per la giornata del ritorno del 16, le temperature rimarranno stabili, e il cielo sarà sereno per tutta la giornata. Cattive notizie per il caldo, che come negli scorsi giorni non lascerà tregua. Massime di 38 gradi e minime di 25, solo durante le ore notturne.