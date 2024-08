Lavoro Sicilia: due grosse catene di supermercati, colossi della Grande Distribuzione, come Lidl ed Eurospin sono alla ricerca di nuovo personale da impiegare nelle loro sedi e punti vendita sparsi nell’Isola.

Sono, infatti, stati pubblicati annunci di lavoro sui loro siti web per reclutare nuovo personale in diverse città e località siciliane, nello specifico Palermo, Catania ed anche Trapani.

Lavoro Sicilia, Lidl

Sono diverse le posizioni aperte. La catena tedesca di supermercati cerca in Sicilia apprendisti Assistant Store Manager da inserire nel percorso di formazione e lavoro “Lidl 2 your career”.

I candidati saranno assunti da ottobre e novembre 2024 e impiegati in diversi punti vendita del territorio regionale.

I selezionati svolgeranno un percorso di 2 anni di formazione e lavoro per acquisire le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Assistant Store Manager.

Tra i requisiti richiesti, i candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, essere in possesso di un diploma di maturità o di diploma professionale, essere disponibile a svolgere la formazione teorica fuori dall’Isola (per circa 1 settimana al mese) e avere un livello di inglese A2/B1 (medio).

Lavoro Sicilia, Lidl

Ha inoltre aperto le selezioni per nuove aperture a Erice, Pozzallo e Siracusa.

Le figure ricercate sono: assistant store manager, addetto vendite, apprendista addetto vendite, addetto vendite a chiamata, addetto vendite 8 ore domenicali e operatore di Filiale.

Per potersi candidare è necessario essere in possesso del diploma di maturità. Previsti, inoltre, requisiti aggiuntivi per il ruolo di apprendista addetto vendite: età compresa tra i 18 e i 29 anni e non avere alcune esperienza pregressa nel settore della Grande Distribuzione.

Così pure, per l’opportunità di addetto vendite 8 ore domenicali, oltre al diploma, è richiesto come requisito essenziale un’età inferiore ai 25 anni, essere uno studente o impegnato in un’attività a tempo parziale presso altro datore di lavoro.

L’azienda cerca Addetti alle vendite part-time 8 ore domenicali anche a Palermo, così pure ad Augusta, Canicattì e Vittoria.

Anche in questo caso, come requisiti essenziali sono richiesti il diploma di maturità, un’età inferiore ai 25 anni ed essere uno studente o impegnato in altro lavoro.

Lavoro Sicilia, Eurospin

A Palermo e a Terrasini, si cercano addetti al banco macelleria, possibilmente con esperienza pregressa sul campo, dato che, tra le competenze richieste, bisogna avere conoscenza delle varie tipologie di carni e degli strumenti da usare (coltelli e affettatrici).

Una volta assunti, sarà necessario effettuare un iniziale periodo di formazione presso il supermercato di Campofelice di Roccella.

La catena italiana di discount ha pubblicato anche diversi annunci per addetti al banco salumeria e gastronomia, per i supermercati di Licata, Acquaviva Platani, Siracusa.

Lavoro Sicilia, Eurospin

Inoltre, questa catena ha proposto una posizione come addetto al banco salumeria presso la sede di Siracusa.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività: vendita assistita al banco; operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) attenendosi alle procedure HCCP per la corretta conservazione del prodotto; pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro. Inoltre, garantirà la corretta esposizione ed il rifornimento dei prodotti.

I requisiti richiesti sono una comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o in aziende alimentari.

Sono, invece, requisiti indispensabili: passione per il prodotto fresco, approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà.

Inoltre si richiede disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Passione e genuino interesse per il settore della GDO.

Per potersi candidare basta presentare la domanda sul sito della catena.