Il comune di Catania, attraverso un comunicato, stampa ha reso noti i punti di raccolta per la cenere vulcanica, indetti per accelerare la pulizia dell’intera città.

I punti di raccolta sono ubicati presso le isole ecologiche di viale Tirreno a Trappeto Nord e di via Gianni a Picanello. Inoltre, in via straordinaria lunedì 8 e martedì 9 dalle ore 07:00 alle ore 17:00, altri due centri di raccolta mobile verranno posizionati a Canalicchio in via Mario Berardo Cetrone (già Largo Merola) e a Nesima Inferiore, nello slargo davanti all’istituto Gemmellaro di Corso Indipendenza.

Pertanto, per depositare la cenere vulcanica raccolta negli spazi privati, si invitano i cittadini a utilizzare i centri di raccolti fissi e mobili che sono stati realizzati.