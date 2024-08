Proprio durante questi mesi estivi, tutti gli automobilisti potranno tirare un sospiro di sollievo: i prezzi della benzina si portano ai minimi da 6 mesi a questa parte .La discesa della benzina è una buona notizia non solo per chi parte e si sposta in auto durante le vacanze, ma anche per tutte le famiglie, considerato che l’88% della merce in Italia viaggia su gomma.

I prezzi della verde al self scendono a 1,841 euro. Mentre continuano ad aumentare in autostrada: al self service 1,934 euro e 2 euro al servito , a denunciarlo il Codacons. D’altronde a frenare il risparmio sono l’Rc auto ai massimi dal 2003 e i pedaggi autostradali.

L’indice, il cui valore era stato fissato a 100 nel giugno 2003, ha raggiunto un valore di 136,3, superando nettamente il precedente massimo di fine 2012 di 133,9. A questo si aggiunge in caro-pedaggi: 175,6 euro di pedaggio autostradale, valuta Assoutenti, per andare da Torino a Palermo.

Il Codacons afferma: “rispetto allo stesso periodo del 2023 la benzina al self service costa in media il 4,6% in meno, con un risparmio pari a 4,4 euro a pieno, mentre il gasolio è sceso nel primo weekend di agosto del 4,2% sull’ anno. Se però si analizza l’andamento sulla rete autostradale, i vantaggi per gli automobilisti si assottigliano”.