Firmate due ordinanze per l’utilizzo dell’acqua degli invasi di Sciaguana, nell’ennese, e Ragoleto, nei pressi di Gela, per l’agricoltura della Piana di Catania. Gli atti sono stati firmati da Dario Cartabellotta, commissario per l’Emergenza idrica in agricoltura e zootecnia della Regione Siciliana.

Le acque dell’invaso di Sciaguana sono destinate all’irrigazione delle aree in carico al Consorzio di bonifica 6 Enna della Sicilia Orientale e per la zootecnica. Le acque di Ragoleto, invece, andranno al Consorzio di bonifica 8 della Sicilia Orientale.

Si potrà utilizzare fino a 9000 metri cubi di acqua al giorno per tutto il mese di agosto e, in caso di necessità, anche per il mese di settembre.