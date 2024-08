Catania, riqualificata piazza Santa Maria di Gesù: illuminazione e spazi verdi

Catania, completati i lavori di riqualificazione in Piazza Santa Maria di Gesù: piano di illuminazione e fontana monumentale

Sono stati completati i lavori di riqualificazione di Piazza Santa Maria di Gesù, nella zona prospiciente via Androne e via Lago di Nicito, che da diversi anni versava in condizioni di degrado con la fontana monumentale non funzionante. La nuova piazza è stata consegnata alla città venerdì 2 agosto alle ore 20:00, presentando un nuovo impianto di illuminazione per la piazza e la fontana.

Gli interventi, promossi dall’amministrazione del sindaco Trantino e realizzati dall’assessorato alle manutenzioni guidato da Giovanni Petralia, hanno previsto un investimento di 77 mila euro. Questo progetto mira a restituire decoro a uno degli spazi simbolo della città, dove anticamente sorgeva il Lago di Nicito, prosciugato dall’eruzione lavica del 1669.

I lavori si sono concentrati principalmente sulla rifunzionalizzazione della fontana, spenta da anni a causa di guasti interni agli ugelli e alla generale usura del manufatto, risalente ai primi anni ’60. Inoltre, sono stati eseguiti importanti interventi di ripristino e rigenerazione delle grandi aiuole, dove le radici degli alberi di magnolia avevano dissestato la perimetrazione. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla cura degli spazi verdi, interamente rifatti per migliorare l’estetica e la funzionalità della piazza.