Catania, la destinazione preferita dai turisti italiani: i dati di Jetcost

Secondo i dati della Jetcost, Catania si trova in cima alla classifica per le mete estive di agosto 2024. Di seguito le info.

Secondo i dati raccolti da Jetcost, secondo i quali la ricerche di voli e hotel sono aumentate di molto rispetto al 2023, sarebbe Catania la meta prediletta dei turisti tedeschi.

Molti turisti europei che hanno deciso di viaggiare ad agosto 2024 stanno scegliendo l’Italia. Ad invogliarli il sole, le numerosi spiagge a disposizione, il patrimonio culturale e il buon cibo. Il nostro Paese secondo i dati di Jetcost risulterebbe il secondo più ricercato per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo.

Dai risultati delle ricerche di voli per il mese di agosto 2024 emerge che moltissime persone hanno optato per Sicilia, e in particolare per Catania, che è la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, la sesta dai francesi, l’ottava dagli inglesi, la decima dagli spagnoli, l’undicesima dai portoghesi e la dodicesima dagli olandesi.

Il direttore Marketing Jetcost, Ignazio Ciarmoli dichiara:” Catania e Palermoono ancora due delle principali destinazioni turistiche del mondo, grazie ai buoni prezzi che offrono rispetto ad altre città, la loro ricchezza culturale, le loro usanze e feste popolari, le magnifiche spiagge, la ricchissima gastronomia e i loro ottimi alberghi continuano a attrarre un gran numero di turisti che decidono di trascorrere qui qualche giorno di riposo nell’agosto 2024. D’altra parte, anche molti italiani le hanno scelte per le loro vacanze, preferendole alle principali città europee e alle destinazioni a lungo raggio”.

Le città più ricercate al mondo dai turisti italiani per agosto 2024:

1. Tenerife

2. Catania

3. New York

4. Palermo

5. Barcellona

6. Palma di Maiorca

7. Sharm El Sheikh

8. Olbia

9. Corfù

10. Ibiza

11. Creta

12. Parigi

13. Malta

14. Cagliari

15. Lisbona