Bonus viaggi over 60: tutte le agevolazioni disponibili

Anche per gli over 60 esistono delle agevolazioni riguardo i costi dei mezzi di trasporto, ecco tutte le informazioni.

Dopo i 60 anni si può viaggiare a prezzi scontanti, grazie al bonus viaggi over 60, nonostante non esista alcuna misura ufficiale con questo nome.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere e come ottenere le agevolazioni previste per la categoria.

Bonus viaggi over 60, le agevolazioni

Non è prevista alcuna misura del Governo che prende il nome di bonus viaggi over 60, tuttavia esistono diverse agevolazioni che permettono agli over 60 di risparmiare sui trasporti. Non si tratta, dunque, di un bonus in denaro bensì solo di qualche agevolazione.

Bonus viaggi over 60: in treno

L’offerta Senior di Trenitalia prevede viaggi scontati fino al 50% su Intercity, Intercity Notte e Frecciabianca in tutte le classi e va bene anche per i viaggi last minute. Si aggiungono tante altre agevolazioni per over 60 del gruppo Ferrovie dello Stato. Italo Senior garantisce sconti fino al 60% per i viaggiatori over 60 in ambiente Smart e Prima Business, per biglietti acquistati fino a 5 giorni prima della partenza. C’è poi l’offerta di Trenord per over 65, con sconti del 25% sugli abbonamenti e del 20% sulla Tariffa Unica Regionale Lombardia per la corsa semplice.

Bonus viaggi over 60: in aereo

Un bonus viaggi per over 60 che viaggiano in aereo non esiste. Bisogna fare riferimento alle iniziative delle singole compagnie aeree per viaggiatori ultrasessantenni o che viaggiano frequentemente e possono accedere a una tariffa agevolata a prescindere dall’età. Al momento non sembrano esserci iniziative per viaggiatori Senior attive, ma le nuove offerte sono sempre dietro l’angolo; prima di prenotare, quindi, è bene controllare gli sconti e le iniziative della propria compagnia aerea di riferimento.

Crociere e altri mezzi

MSC Crociere, per esempio, permette agli over 65 di risparmiare fino al 10%. Esistono poi, a livello locale, agevolazioni e sconti per over 60 che intendono viaggiare in autobus, metropolitana o tram, sia su abbonamenti che su corsa semplice. Per verificarle, è sempre bene controllare il sito della compagnia di riferimento.

Grimaldi Lines garantisce ai Senior uno sconto del 20% (applicabile su passaggio nave, supplementi sistemazione, animali e veicoli al seguito) valido per prenotazioni e partenze fino al 31/05/2024 e dal 01/09/2024 al 31/12/2024 con tariffa special usando il codice sconto “Senior”. Anche Anek e Superfast Ferries prevedono sconti per over 60.

Come ottenere le agevolazioni

Le modalità per ottenere il cosiddetto “bonus viaggi over 60” cambiano in base all’agevolazione di riferimento. Il consiglio è quello di controllare le condizioni sui canali ufficiali della compagnia di riferimento (sito web, app, eventuali call center) o affidarsi a un’agenzia di viaggio di fiducia per ottenere tutte le informazioni utili prima della prenotazione.