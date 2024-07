Catania, nuove pensiline AMTS: perplessità sul design

Sono in arrivo delle nuove pensiline per chi aspetta gli autobus del servizio urbano della AMTS, tutti i dettagli

Cominciano a spuntare in varie zone della città delle nuove pensiline per le fermate degli autobus AMTS. Nella giornata del 24 luglio, in Piazza Majorana, è stata installata una di queste nuove pensiline, caratterizzata da una struttura completamente in vetro.

Questa scelta ha suscitato alcune discussioni, poiché la pensilina in vetro non sembra essere in grado di offrire un’adeguata protezione dal sole nei mesi più caldi. I cittadini hanno infatti espresso preoccupazioni riguardo al comfort durante l’attesa degli autobus, soprattutto nelle ore di punta estive.

Al momento, si attendono aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità competenti per capire se verranno apportate modifiche al design o se verranno adottate altre misure per migliorare la funzionalità di queste nuove strutture.