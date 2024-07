Eruzione Etna, l’aeroporto di Catania rimarrà chiuso: i dettagli

A causa dell'intensa attività vulcanica dell'Etna, l'aeroporto di Catania rimarrà chiuso. Di seguito tutte le informazioni.

A seguito dell’attuale eruzione proveniente dal cratere Voragine dell’Etna, l’aeroporto Fontanarossa di Catania rimarrà chiuso fino a nuovo avviso.

L’aeroporto di Catania ha appena diffuso un comunicato ufficiale, attraverso i loro tabelloni in aeroporto, in cui annuncia che, a causa dell’intensa attività vulcanica e dell’emissione di cenere, tutti i voli in partenza saranno sospesi. Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale.

Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi. Gli operatori aeroportuali stanno lavorando per monitorare la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti non appena possibile. Si consiglia ai viaggiatori di contattare le rispettive compagnie aeree per informazioni specifiche sui propri voli.