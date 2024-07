Catania, nuove stazioni metro: Corsaro si ritiene soddisfatto per Misterbianco

Nuove aperture metro a Catania. Le fermate riescono a collegare il centro con le periferie. Le parole di Corsaro, sindaco di Misterbianco.

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, attraverso un post su Facebook si dichiara soddisfatto per le aperture delle nuove stazioni metro.

Le nuove fermate sono infatti estremamente vicine e utili anche per tutti i residenti di Misterbianco. Questo progetto rappresenta concretamente il concetto di Area metropolitana, contribuendo a ridurre la distanza tra centro e periferie e promuovendo un’uguaglianza di accesso per tutti.

Si sta lavorando per creare un territorio sempre più interconnesso, in cui Misterbianco diventi un punto nevralgico fondamentale. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di modernità e valore aggiunto per cittadini, imprese, famiglie e forze produttive.

Corsa dichiara: “La Città di Misterbianco intende fin da ora giovarsi dei benefici della metro. Ecco perché abbiamo istituito i nuovi collegamenti ,che saranno perfezionati entro il 10 settembre, bus fra i diversi quartieri, dal centro a Montepalma, fino a Belsito e Lineri e le nuove stazioni. Andare a Catania o a Misterbianco in metro deve diventare una comoda e buona abitudine per tutti noi”.

Il sindaco conclude il suo post: “Mettiamoci tutti impegno e determinazione, con generosità. I risultati arriveranno”.