Ritorna la festa medievale di Randazzo: il programma dell’evento

Ritorna la memorabile festa medievale a Randazzo. Di seguito tutto quello che c'è da sapere su date e ingressi per l'evento.

La Festa Medievale di Randazzo è una celebrazione annuale che trasforma il suggestivo borgo siciliano in un palcoscenico vivente, dove la storia e la cultura si intrecciano in un affascinante spettacolo di tempi lontani. Quest’anno l’evento si svolgerà dal 26 al 28 luglio 2024 e l’ingresso sarà gratuito. L’evento si potrà raggiungere tranquillamente in auto, percorrendo l’autostrada Messina-Catania, si esce a Fiumefreddo per imboccare la SS 120 diretta a Randazzo.

Nel cuore del quartiere San Martino, le strade e le piazze si trasformano in un palcoscenico incantato, dove la magia del passato prende vita. Il borgo accoglie spettacolari esibizioni di acrobati e trampolieri, concerti di musica medievale e artisti di strada che incantano con le loro performance. Le rappresentazioni teatrali, i giullari e gli abili sbandieratori regalano momenti di pura meraviglia. A questo si aggiungono le taverne storiche aprono i loro battenti al calar della sera, imbandendo tavolate per cene che evocano sapori di tempi antichi.

A questa festa di colori e suoni si aggiungono giochi e giostre che risvegliano l’allegria dei partecipanti, il mercato medievale che brulica di vita e l’accampamento militare che racconta storie di antichi guerrieri. Non manca l’emozione dell’esibizione equestre e l’atteso assalto al castello, un evento che promette di stupire e affascinare tutti i presenti.