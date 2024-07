Sicilia, non basta il caro-voli: arriva il caro-traghetti

Oltre al caro-voli, in Sicilia si aggiunge il caro-traghetti. Prezzi esorbitanti per le tratte che servono l'Isola, e anche per la Sardegna.

Caro-traghetti Sicilia: estate che si complica ancora di più per i siciliani, già alle prese con il caro-voli, a cui si aggiunge anche quello per i traghetti. Per raggiungere la Sicilia e la Sardegna, infatti, i costi di collegamento, con gli ultimi rincari, possono raggiungere uno stipendio mensile di un lavoratore medio.

La segnalazione arriva da Adiconsum Sardegna, a seguito di uno studio sulle tariffe, nel periodo post ferragosto. Per la tratta da Livorno a Palermo, con andata in cabina e ritorno posto libero, il biglietto parte da 1.099 euro; da Genova a Palermo 1.210 euro (andata cabina interna, ritorno posto libero); da Napoli a Palermo (andata e ritorno in cabina interna) 922 euro.

Il rincaro non risparmia neanche le Isole Eolie. Senza cabina, , la spesa è di 934 euro per la tratta Napoli-Lipari, 887 euro per la Napoli-Stromboli.

Sulla stessa linea di Adincosum Sardegna, Feralberghi Isole di Sicilia, che denuncia il caro-traghetti già dal giugno del 2022. Si tratta di un aumento che ammonta al 56%. Federalberghi ha segnalato il rincaro sia al ministro Matteo Salvini sia al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore Alessandro Aricò.