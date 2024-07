Lavoro Sicilia, Eurospin e Lidl assumono: le posizioni aperte

Lavoro Sicilia, due grandi supermercati assumo: posizioni aperte da Lidl e da Eurospin, requisiti e come candidarsi

Lavoro Sicilia: due grandi supermercati dell’Isola assumono, di seguito tutte le posizioni aperte, i requisiti per i candidati e come presentare domanda.

Operatore di Filiale Lidl Italia, Lavoro Sicilia

Il ruolo di Operatore di Filiale presso Lidl Italia garantisce un ambiente di acquisto piacevole per i clienti attraverso l‘organizzazione degli scaffali e la cura della pulizia sia interna che esterna del punto vendita. La sede è quella di Catania in via Martino Cilestri 75.

Posizione e profilo richiesto

Come Operatore di Filiale, le principali attività includono la collaborazione attiva con il team per assicurare il corretto funzionamento del Punto Vendita. Ci si occupa del rifornimento ordinato dei prodotti sugli scaffali, della gestione degli articoli in promozione, nonché della pulizia regolare e dell’ordine dell’ambiente di lavoro.

I candidati ideali dovrebbero possedere un orientamento marcato al cliente, essendo in grado di lavorare efficacemente in squadra, dimostrando affidabilità, flessibilità e capacità di gestire più compiti contemporaneamente.

Pacchetto Retributivo e Benefit

L’offerta comprende un contratto part-time con possibilità di lavorare 25 o 30 ore settimanali. La retribuzione mensile lorda si attesta intorno a 1.050€ per un contratto a 30 ore settimanali, con il conteggio e la retribuzione delle ore lavorate al minuto.

Tra i benefit offerti sono inclusi buoni spesa annuali, accesso a una piattaforma di sconti aziendali e un piano sanitario aziendale che integra le prestazioni mediche già previste dal fondo di assistenza sanitaria di categoria, disponibile dopo un anno di anzianità con contratto a tempo indeterminato.

Per presentare la domanda è necessario recarsi sul sito dell’azienda, nella sezione “lavora con noi“.

Reparto Gastronomia Eurospin

Eurospin Sicilia S.p.A., ricerca addetti/e al reparto gastronomia per il proprio Punto Vendita situato a Taormina (ME).

Posizione e profilo richiesto

L’addetto/a al reparto gastronomia si occupa principalmente di vendita assistita al banco, gestendo cortesemente i clienti durante gli acquisti. Inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

Preparazione dei prodotti da banco come formaggi, salumi, ecc., nel rispetto delle normative HACCP per garantire la corretta conservazione dei prodotti. Pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro per mantenere gli standard igienici. Esposizione accurata dei prodotti e rifornimento tempestivo del banco.

Requisiti Essenziali

Passione per i prodotti alimentari.

Approccio positivo e cortese verso il cliente.

Affidabilità e serietà nel proprio lavoro.

Capacità comunicative e relazionali per interagire efficacemente con il cliente.

Flessibilità e adattabilità per gestire varie situazioni lavorative.

Altri Requisiti:

Disponibilità a lavorare su turni e durante i festivi.

Residenza nelle zone limitrofe a Taormina per garantire una presenza rapida e puntuale al lavoro.

Per presentare la domanda è necessario recarsi sul sito dell’azienda, nella sezione “lavora con noi“.

Reparto Macelleria Eurospin, Lavoro Sicilia

Eurospin Sicilia S.p.A., è alla ricerca di addetti/e al reparto macelleria per il punto vendita situato a Pachino (SR). Questa figura professionale sarà integrata all’interno di un team dedicato al reparto macelleria per la grande distribuzione organizzata.

Posizione e profilo

L’addetto/a al reparto macelleria sarà responsabile delle seguenti attività in collaborazione con il proprio team:

Taglio e lavorazione delle carni, seguendo le rigorose procedure HACCP per garantire la corretta conservazione del prodotto. Confezionamento e preparazione della merce al banco, assicurando il mantenimento della catena del freddo e il corretto layout merceologico. Pulizia e sanificazione delle attrezzature utilizzate nel reparto per mantenere gli standard igienici.

Requisiti richiesti e competenze tecniche:

Conoscenza approfondita delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche.

Abilità nell'utilizzo professionale di strumenti di lavoro come coltelli e affettatrici.

Passione per il settore alimentare, in particolare per i prodotti carne.

Capacità di instaurare un approccio positivo e cortese con il cliente.

Affidabilità e serietà nel proprio lavoro.

Buone capacità comunicative e relazionali per interagire efficacemente con colleghi e clienti.

Flessibilità e adattabilità per gestire diversi compiti e situazioni lavorative.

Altri Requisiti:

Disponibilità a lavorare su turni e durante i festivi.

Residenza nelle zone limitrofe a Pachino per garantire una presenza tempestiva al lavoro.

Patente di guida e auto propria per spostamenti eventualmente necessari.

Per presentare la domanda è necessario recarsi sul sito dell’azienda, nella sezione “lavora con noi“.