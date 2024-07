Metro Catania, inaugurazione tratta Fontana-Monte Po: ecco quando

Metro Catania, a breve l'attesa apertura delle fermate Fontana e Monte Po: ecco quando si terrà l'inaugurazione

Dopo una lunga attesa e numerosi ritardi aprirà ufficialmente la tratta Fontana-Monte Po della metropolitana di Catania. L’inaugurazione sarà il 22 luglio alle ore 11, presenzierà inoltre il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti Matteo Salvini.

L‘apertura al pubblico della nuova linea metro avverrà alle ore 14: gli utenti potranno quindi, da quell’orario in poi, raggiungere la periferia nord-occidentale del Comune di Catania. Gli orari di apertura e chiusura della metro, così come la periodicità dei treni, rimarranno invariati:

Da Lunedì a Giovedì

Da Monte Po per Stesicoro: 6:40 – 22:00

Da Stesicoro per Monte Po: 7:00 – 22:30

Venerdì

Da Monte Po per Stesicoro: 6:40 – 00:30

Da Stesicoro per Monte Po: 7:00 – 01:00

Sabato

Da Monte Po per Stesicoro: 6:40 – 00:40

Da Stesicoro per Monte Po: 7:00 – 01:00

Domenica e Altri Giorni Festivi

Da Monte Po per Stesicoro: 8:30 – 22:00

Da Stesicoro per Monte Po: 8:55 – 22:30

Di seguito alcune informazioni riguardanti le nuove fermate: