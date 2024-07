In Sicilia le prime lauree in ingegneria dell’intelligenza artificiale

In Sicilia le prime due lauree in ingegneria dell'intelligenza artificiale. Di seguito tutte le informazioni a riguardo e di cosa si tratta.

Per la prima volta conferite in Sicilie delle lauree magistrali in Ingegneria dell’intelligenza artificiale. I neo laureandi dell’Università Kore di Enna hanno tutti conseguito il titolo durante la prima sessione utile di laurea. L’ateneo ha inoltre resi noti i nomi degli studenti: Antonio Clementi di Siracusa, Sofia Marilina Glorioso di Mazzarino (Caltanissetta) e Riccardo Russo di Sciacca (Agrigento). Davanti a loro si prospetta un futuro colmo di successi.

Recentemente la Kore aveva fatto parlar di se, proprio per aver affidato a due robot umanoidi del proprio laboratorio di macchine learning e di intelligenza artificiale la direzione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico.

D’altronde le infrastrutture dei laboratori scientifici di ingegneria sono tra le più avanzate in tutta Europa e in costante collaborazione con la Scuola di Medicina della stessa università e con diversi dipartimenti in Italia e all’estero.