Catania, Trantino: “La città verrà pulita dalla cenere in 20 giorni”

Attraverso una nota il sindaco Trantino, ha dichiarato che in breve tempo tutta la città verrà ripulita. Di seguito le sue parole.

Il sindaco Trantino, ha recentemente emanato un’ordinanza di Protezione civile per rimuovere dall’asfalto della città tutta la cenere dell’Etna, che continua ad accumularsi nelle strade. Ne dà notizia con una nota palazzo degli Elefanti.

L’ordinanza è stata emanata in seguito all’avvenuto superamento dei limiti delle polveri sottili, dannose per la salute. Nella nota diffusa dal comune si legge: “Il provvedimento del primo cittadino impegna le aziende titolari del contratto dei tre lotti cittadini a intervenire con straordinaria rapidità e sistemi eccezionali, tenuto conto che le oltre 350 tonnellate di cenere già rimosse (la prima stima era di 17 mila) con lo spazzamento meccanico e manuale, ovvero un quantitativo pari a 10 volte quello ordinario hanno lasciato sul selciato ingenti quantità stimate in oltre 4 mila tonnellate”.

Salvo nuove eruzioni, il sindaco Trantino comunica ai suoi cittadini che la pulizia dell’intera città impiegherà soli 20 giorni. La cenere ancora depositata sulle strade, continua a renderle scivolose e pericolose per tutti i cittadini e per i turisti. A questo, si aggiungono i migliaia di sacchetti di sabbia nera da rimuovere in prossimità delle abitazioni, problema generato da una comunicazione iniziale e poi poi smentita, nei fatti, dalla successiva indicazione di conferire i detriti lavici presso le isole ecologiche.

Inoltre per facilitare l’attività di pulizia, la direzione comunale del Traffico urbano ha diramato un piano urgente di divieti di sosta per consentire lo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade cittadine nelle ore notturne.

La nota del sindaco termina con parole di incoraggiamento verso tutti i suoi cittadini: “Il provvedimento per essere efficace, necessita della collaborazione dei cittadini per accelerare al massimo le procedure di rimozione della cenere vulcanica dalle strade”.