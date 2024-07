Catania, nuova area verde riqualificata e riconsegnata ai cittadini

Nuova area verde riqualificata e riconsegnata alla città di Catania. Rappresenta un passo avanti verso una nuova realtà cittadina.

Dalla collaborazione tra le seconda municipalità di Picanello, Ognina, Barriera, Canalicchio la direzione Verde pubblico ed Ecologia e la cooperativa sociale “I Girasoli“, ha portato alla riqualificazione dello slargo tra via Giacomo Leopardi e via Principe Nicola, rendendolo di nuovo un luogo accogliente e rinato.

L’area verde è finalmente rinata ed è stata riconsegnata alla comunità cittadina. Il sindaco Trantino dichiara: “La riappropriazione degli spazi da parte della città che vuole reagire, questo è il vero ingrediente per trasformare la Catania che non desideriamo in quella che tutti vorremmo. Mi sono più volte recato in questo slargo per vedere le condizioni di degrado, vederlo oggi così cambiato mi fa ben sperare che questa cultura del bello possa contagiarsi. La città ha bisogna di buone pratiche per capire che la pulizia dipende soprattutto dai cittadini, l’amministrazione deve fare tanto ma quando si creano sinergie, come in questo caso, insieme ai volontari non posso che essere felice”.

Finalmente dopo anni la città di Catania ha deciso di restituire splendore a un angolo verde situato nel cuore pulsante della città, accanto al Corso Italia. Finalmente un’area trascurata per troppo tempo sembra essere rinata, un nuovo gesto di civiltà rivolto a tutti i cittadini.