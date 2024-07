Meteo Sicilia, la settimana inizia con 40 gradi: le previsioni

Meteo Sicilia: via ad una nuova settimana all'insegna del caldo, con temperature a ridosso dei 40 gradi, Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: seconda settimana di luglio che si è chiusa all’insegna del caldo, con temperature anche a ridosso dei 40 gradi. L’ inizio di questa settimana non sarà da meno e seguirà la tendenza degli ultimi giorni. Si raccomanda, dunque, la massima attenzione per il rischio incendi, in stato di preallerta per la giornata odierna, secondo quanto riporta il bollettino diramato dalla protezione civile della Regione Sicilia.

Meteo Sicilia: lunedì 15 luglio

La settimana parte subito sole e caldo in tutta la Sicilia. Da segnalare 39 gradi di temperatura massima ad Agrigento, seguita da Caltanissetta e Siracusa che salgono a 38 e Catania e Ragusa a 37. Ma attenzione alle temperature percepite che potranno aumentare, raggiungendo i 40 gradi. I venti saranno deboli o moderati ovunque.

Come già preannunciato, è stato di preallerta per il rischio incendi. Ma il livello di pericolosità è medio in quasi tutta l’Isola, ad eccezione di Messina e Ragusa.

Meteo Sicilia: martedì 16 luglio

Temperature in aumento per la giornata di domani, martedì 16 luglio. A Siracusa la massima prevista è di 40 gradi, mentre si toccheranno i 39 a Catania e Agrigento. Palermo e Trapani risultano essere le province con la temperatura massima prevista più bassa, toccando i 32 gradi. Anche in questo caso, i venti saranno deboli e moderati in tutta l’Isola. Si attende il nuovo bollettino della protezione civile, per saperne di più sul rischio di incendi per domani.

Meteo Sicilia: mercoledì 17 luglio

Situazione che non differisce molto, quella di mercoledì 17 luglio. Il primato di città più calda lo avrà Agrigento, con 39 gradi di massima, mentre saranno 38 a Siracusa. Nel capoluogo etneo, invece, la temperatura massima sarà di 37 gradi. Venti moderati ovunque, con particolare attenzione nel Trapanese. Trapani e Palermo che mantengono, invece, le temperature massime più basse dell’Isola, con 32 gradi. Le temperature minime più basse si registreranno, invece, a Enna e Caltanissetta, rispettivamente con 17 e 20 gradi.