Esonero tasse universitarie disabili 2024: di che si tratta e come funziona

Gli studenti con disabilità certificata, di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto all’ esonero totale delle tasse universitarie , a prescindere dall’ISEE familiare. Chi ha la 104 non paga le tasse universitarie, però, solo se l’invalidità certificata risulta essere non inferiore a 66% . A stabilire questa regola sono il Decreto legge n. 68 del 2012 e la Legge n. 118 del 1971. In questi casi non serve fare richiesta o partecipare ad appositi bandi, poiché basterà presentare alla segreteria studenti un’autocertificazione attestante la propria condizione. Una volta che l’università effettuerà i dovuti controlli, l’esonero verrà disposto e gli studenti riceveranno il rimborso di quanto pagato.

L’esonero dal pagamento delle tasse universitarie spetta ai figli dei titolari di pensione di inabilità, come disciplinato dall’articolo 30 della Legge n.118 del 1971, anche in questo caso a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare dello studente richiedente. Tuttavia, anche se si tratta di un’agevolazione non legata al reddito, va detto che la pensione di inabilità è una prestazione in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) che si trovano in stato di bisogno economico, ovvero con un reddito annuo inferiore ai 19.461,12 euro. Inoltre, come per l’esonero tasse riconosciuto agli studenti con disabilità, pure per ottenere questa esenzione non serve fare domanda ma basta presentare alla segreteria studenti un’autocertificazione attestante la propria condizione, ottenendo così il rimborso di quanto pagato una volta che l’università effettuerà i dovuti controlli e darà l’ok.