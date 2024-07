Sicilia, la classifica dei sindaci dell’Isola: Trantino al 17esimo posto

E' stata pubblicata la classifica di "gradimento" dei sindaci della Sicilia: il sindaco di Catania, Trantino si piazza al 17esimo posto.

É stata resa nota la classifica di “gradimento” dei sindaci siciliani. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, si piazza al 17esimo posto nella classifica del gradimento stilata dal Sole 24 Ore per il 2024.

L’ultimo è il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che chiude la classifica col 42% dei consensi.

Trantino, ha ricevuto una percentuale di gradimento pari al 57,5 per cento, il secondo tra i “colleghi” siciliani. Il primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla, è al penultimo posto.

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia è al settantesimo posto col 48,5 per cento perdendo il 6,9 per cento.

Il sindaco siciliano più in alto in classifica è Giuseppe Cassì a Ragusa col 60 per cento.

L’unico sindaco che avanza in classifica è quello di Messina Federico Basile che dal 45,5 per cento passa al 52 per cento.

Il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro ha il 55 per cento.

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha il 54,5 per cento.