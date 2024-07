A18 Catania-Messina: riaperto tratto frana di Letojanni e oggi stop ai cantieri

A18 Catania-Messina: riaperto il tratto della frana di Letojanni, si attende lo stop ai cantieri previsto per la giornata odierna.

A18 Catania-Messina: venerdì scorso, dopo 9 anni, sull’autostrada A18 Catania-Messina è stato riaperto il tratto interessato dalla frana di Letojanni che, nel 20215, invase completamente la carreggiata. I lavori sono stati realizzati dalla struttura contro il dissesto idrogeologico – di cui commissario è il presidente della Regione, Renato Schifani – per un importo di 16,3 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2014-2020.

A seguito dei lavori, la zona è stata messa in sicurezza con la realizzazione di una galleria artificiale. Non è finita qui perché gli interventi sulla A18 proseguono, al fine di raggiungere la totale sicurezza. Le code di questi giorni, specialmente nei weekend, hanno creato non poche difficoltà agli automobilisti, ma la fine è vicina. La data prefissata dello stop ai cantieri dovrebbe essere, infatti, quella odierna. Tuttavia, a fine settembre, alcuni di questi cantieri torneranno in funzione per ultimare i lavori. Da vedere se la data di oggi, 15 luglio, verrà rispettata o se il calvario continuerà.