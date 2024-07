Gazzelle fa “Scintille” a Catania: sold out il live a Villa Bellini

Tappa di Catania, unica in Sicilia, per Gazzelle che registra il sold out a Villa Bellini. Il racconto del concerto del cantautore romano.

Era il giugno del 2023 quando Flavio Pardini, in arte Gazzelle, ha coronato il sogno di esibirsi allo stadio Olimpico di Roma, un evento che ha decretato la consacrazione di una carriera, partita nel 2016, in cui l’artista emergeva dal panorama della musica indie, per poi diventare figura di spicco del genere. Dopo l’Olimpico, ne è seguito un tour nei palasport e un concerto all’Arena di Verona, totalmente sold out. Quest’estate Gazzelle è partito per la sua tournée estiva, prodotta da Vivo Concerti, e sarà in giro nei festival italiani più importanti. Ieri sera è stato il turno di Catania, a Villa Bellini, e il pubblico, appartenente a tutte le generazioni, ha risposto presente, registrando il tutto esaurito.

Inizia il live

Erano le 21:45 circa, quando Gazzelle è giunto sul palco, pronto per dare inizio alle danze. Solito stile riconoscibile e occhiali da sole immancabili, un outfit che ricorda quello dei fratelli Gallagher, leader degli Oasis. Com’è risaputo, Flavio è un grande fan della band di Manchester, scioltasi nel 2009 e che rappresenta ancora il top del genere britpop. Ne è una dimostrazione la presenza di fan con addosso la maglia raffigurante il logo del gruppo.

Pronti, via. Il primo pezzo fa tornare indietro nel tempo, quasi agli esordi della sua carriera. Si tratta di “Meltinpot“, dall’album “Superbattito“, prima uscita della discografia. Nessuna pausa, è subito il momento del pezzo successivo, “Sbatti“, datato 2018, anche questo super apprezzato e cantato dall’intero pubblico di Villa Bellini. Fine del brano e si passa ai saluti di rito, invitando il pubblico a farsi sentire con il consueto “daje regà”, tipico del dialetto romano, terra natale dell’artista, seguito dai ringraziamenti.

La scaletta

Un misto tra malinconia e pezzi più movimentati, seguendo il suo essere poetico, romantico e spiazzante. Questo il contenuto della scaletta proposta da Gazzelle del live di ieri sera. Non è un caso che l’artista invita scherzosamente il pubblico ad alzare la mano in base allo stato d’animo. “Alzi la mando chi è felice. E ora alzi la mano chi è triste”. Ma è una malinconia che non fa mai male, che fa sognare i fan e che li fa immergere in quell’atmosfera indie di cui Flavio Pardini è pioniere. Momenti di intrattenimento che continuano, leggendo alcuni cartelli del pubblico sul parterre. “Gazzelle qui il tuo leone, questa è comicità alta”, ha dichiarato Flavio. E al pubblico non è, infatti, sfuggito il riferimento al “Leone e la Gazzella”, da uno sketch del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Da canzoni come “Vita Paranoia“, si viaggia, poi, verso hit più recenti, come “Scusa“, dall’album “OK“, datato 2021. Annuncio del brano, anticipato da una rima. In questo intermezzo, Gazzelle cita i luogo che ha visitato in Sicilia. “Bella la Sicilia, sono stato a Favignana e San Vito Lo Capo. Poi da piccolo sono stato ad Agrigento e Siracusa, che fa rima con Scusa“. Tempo di altri pezzi come “Settembre” e “Coprimi le Spalle“, ed arriva un breve momento acustico, solo col pianoforte, che ha accompagnato canzoni come la storica “Greta“, risalente agli esordi, così come “Sayonara“. Da “Scintille“, di titolo e di fatto, visto il grande successo alla villa, e “Idem“, brano recente del 2023, si balla sulle note di “Meglio Così“, “Zucchero Filato“, per poi passare a “Sopra“. Ancora una volta, Gazzelle rievoca quella nostalgia degli inizi, con i brani con i quali si è fatto conoscere e che ripropone ogni volta.

Proposte di matrimonio? Non al concerto di Gazzelle

È ormai un momento che si vede spesso, quasi un leitmotiv. Ma non al concerto di Gazzelle. Si tratta delle proposte di matrimonio provenienti dal pubblico, seguite, poi, da una canzone che l’artista dedicherà ai futuri sposi. Flavio va controcorrente. Non matrimoni ma compleanni. Dal pit, una fan, di nome Benedetta, afferma di compiere gli anni, e diventa un compleanno indimenticabile quando Gazzelle invita la sua band a cantare “Tanti Auguri a Te“. Una serata che, sicuramente, Benedetta ricorderà per tutta la vita.

Brani autobiografici

Non sono mancate all’interno della scaletta canzoni autobiografiche, tra cui una dedica alla mamma con “Coprimi le Spalle“, “Flavio“, il cui titolo non ha bisogno di spiegazioni, e “La Prima Canzone d’Amore“, dedica alla fidanzata. È il segno di una discografia variegata, da brani ballabili, a canzoni più profonde e che ripercorrono la vita dell’artista, ed è il segreto del successo del cantante romano che, con i suoi pezzi, pieni di quotidianità e anche di storie d’amore, fa sognare il suo pubblico che si immedesima in esse.

Il finale del concerto

“Smmp” (Stavi Male Pure Prima) è il titolo di un altro brano presente nella scaletta dell’artista romano, anch’esso caratterizzato da quella malinconia che è parte integrante dei suoi successi, cantato a squarciagola dal pubblico di Villa Bellini. Ma dopo il finale del concerto, lo stato d’animo del pubblico è stato sicuramente diverso.

Nel finale del concerto, non è mancata “Tutto Qui“, brano portato alla kermesse sanremese quest’anno, seguito da “Punk“, del 2018, da “Mezzo Secondo“, ultimo singolo uscito, e il grande successo “Destri“.

Chiusura ricca di emozioni, con “Quella Te“, invitando il pubblico ad accendere le torce dei cellulari. Effetto a dir poco spettacolare, seguito dall’ultima canzone, altrettanto emozionante, intitolata “Tutta la Vita“.

Don’t Look Back In Anger

Saluti finali, e il post concerto è stato nel segno degli Oasis. Parte l’inno di una generazione, un pezzo storico, tra i maggiori successi della band di Manchester, ovvero “Don’t Look Back In Anger“. Come ben sanno i fan, Gazzelle è un grande ammiratore dei fratelli Gallagher. Lo dimostra il suo outfit, palesemente ispirato a quello di Liam Gallagher, con il consueto parka, e i riferimenti che i più attenti avranno notato nel videoclip del brano “Meglio Così“.

Prossimi appuntamenti

Oltre agli appuntamenti estivi, Gazzelle ultimamente ha svelato anche due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Due prime volte, due nuove sfide, due città importanti per l’artista, che negli anni ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con un unico obiettivo: quello di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica ai cuori di tutta Italia. I fan sono già in fibrillazione, guardando verso i 2 appuntamenti a cui faranno da sfondo 2 dei palcoscenici più importanti in Italia.