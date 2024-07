Meteo Sicilia, weekend rovente: diramata allerta rossa incendi

Meteo Sicilia, in arrivo un weekend rovente con temperature anche a ridosso dei 40 gradi. Di seguito, le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: sarà probabilmente il primo weekend estivo che potrà mettere a ferro e fuoco la Sicilia, quello della seconda settimana del mese di luglio. Stando a quanto riportano le temperature, infatti, bisognerà affrontare un clima rovente in questi giorni, in tutto il territorio dell’Isola. La protezione civile della Regione Sicilia, inoltre, attraverso il consueto bollettino, ha diramato uno stato di allerta arancione e rossa in alcune parti della Sicilia. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo per questo secondo weekend del mese di luglio.

Meteo Sicilia: venerdì 12 luglio

Giornata odierna che vede temperature ben al di sopra dei 30 gradi in tutte le province dell’Isola. Da segnalare i 40 gradi di massima a Siracusa, che risulta essere la città più calda. Segue Catania con una massima di 38 gradi, mentre Palermo e Trapani avranno la massima più bassa, con 33 gradi. I venti saranno deboli e moderati ovunque.

Stando al contenuto del bollettino della protezione civile, la maggior parte dell’Isola è in stato di allerta arancione, con livello di pericolosità media per quanto riguarda il rischio incendi. Fanno eccezione Caltanissetta ed Enna, dove lo stato di allerta è di colore rosso, con un livello di pericolosità alto.

Meteo Sicilia: sabato 13 luglio

È una giornata fotocopia di oggi, quella di domani 13 luglio, con temperature massime quasi identiche. Siracusa e Catania si mantengono sempre rispettivamente a 40 e 38 gradi. I venti saranno sempre deboli e moderati in tutto il territorio dell’Isola. Per quanto riguarda l’allerta incendi, è atteso per oggi pomeriggio il nuovo bollettino della protezione civile della Regione Sicilia per fare il punto sulla situazione allerta incendi per la giornata di domani.

Meteo Sicilia: domenica 14 luglio

Ultimo giorno del weekend, domenica 14 luglio, che sarà la giornata più calda. In alcune province, infatti, è previsto un lieve aumento delle temperature massime. rendendo ancora più rovente la giornata. Siracusa mantiene la leadership e salirà a 41 gradi di massima. Seguono Catania ed Agrigento con 39 gradi, e Caltanissetta con 38. Si raccomanda la massima attenzione per l’allerta incendi, in attesa del bollettino che verrà diffuso dalla protezione civile.