Eventi Catania: cosa fare nel primo weekend di luglio

Eventi Catania: cosa c'è in programma per questi ultimi tre giorni della settimana in città e nei dintorni? Scopriamolo!

Eventi Catania: città dinamica la nostra, che come la sua Etna, non fa annoiare mai. In questo primo fine settimana del mese tra le vie di piene di cenere del Vulcano ci sarà sicuramente qualcosa da fare e se non avete idee vi aiutiamo noi!

Eventi Catania: a spasso per Villa Cerami

Angoli di particolare bellezza si nascondono a Catania, uno si questi Villa Cerami con le sue architetture nobiliari settecentesche e barocche. Per fortuna per tutto il mese il sabato e la domenica la Villa, oggi sede del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, sarà aperta ai visitatori con visite guidate a cura di Officine Culturali. Cosa aspettate? Villa Cerami vi aspetta Via dei Crociferi, alle 17:00 per incantavi con la sua bellezza.

Cinema e spettacolo

Non si può dire di no a un bel film, soprattutto se visto in sala. Catania da questo punto di vista non si smentisce mai, noi vi formiamo la lista di alcuni titoli in programmazione.

HORIZON – AN AMERICAN SAGA – CAPITOLO 1 : Un primo capitolo efficace e romantico che ha il pregio di rimettere in sella Kevin Costner.

: Un primo capitolo efficace e romantico che ha il pregio di rimettere in sella Kevin Costner. INSIDE OUT 2 : il famosissimo film d’animazione torna con un secondo capitolo che ribalta le premesse del primo e ricrea la fragilità emotiva degli adolescenti.

: il famosissimo film d’animazione torna con un secondo capitolo che ribalta le premesse del primo e ricrea la fragilità emotiva degli adolescenti. A QUIET PLACE – GIORNO 1 : cambiamo genere, rivolto a chi piacciono gli horror tornano gli alieni sensibili ai rumori in un efficace prequel che ci racconta come tutto è cominciato

: cambiamo genere, rivolto a chi piacciono gli horror tornano gli alieni sensibili ai rumori in un efficace prequel che ci racconta come tutto è cominciato Con un tema di forte attualità vi consigliamo di guardare SHOSHANA: Winterbottom firma un esperimento coraggioso che parla della Palestina, tra thriller politico, archivi originali e love story.

Eventi Catania: le gite fuori porta tra i paesi etnei

Per iniziare vi portiamo a Trecastagni (CT) dove già da una settimana si tiene “Il Salotto dell’Etna“, evento finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze locali. Vini dell’Etna, assaggi tipici, artigianato di qualità e antiquariato, libri inediti, l’esposizione pittorica di Nunzio Papotto e musica live vi aspettano dalle 19:30 con l’apertura degli stand in Corso Vittorio Emanuele II. Citiamo quale titolo che verrà presentato: “Mogli, amanti e muse” di Rosario Cosenza, “La dolceria siciliana” di Annamaria Zizza, “Virdimura” di Simona Lo Iacono e “Il Buio delle tre” di Vladimir Di Prima.

Successivamente si prosegue per Maletto, paese etneo tra Bronte e Maniace e Randazzo a mille metri d’altezza, dove dal 1986 si svolge la Sagra della fragola, prodotto di punta dell’economia locale. Deliziate il vostro palato con la degustazione delle fragole esposte negli stand delle principali piazze del paese il 5, 6, 7 luglio. Un sapore unico, donato dalla particolarità del terreno in cui le piantine nascono spontaneamente, tra i boschi dell’Etna, per poi venir trapiantate senza alcun procedimento artificiale di maturazione.