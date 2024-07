Etna in eruzione, nube vulcanica di 4500 metri: cenere anche su Catania

L'Etna stupisce ancora con un'intesa attività stromboliana: le foto del vulcanologo Boris Behncke e il link alla diretta

Sono giorni ormai che l’Etna continua a farsi sentire, l’attività del cratere centrale (detto anche Voragine) si sta intensificando, regalandoci immagini spettacolari.

Secondo gli esperti da alcuni giorni, una piccola colata di lava fuoriesce dalla base sud-orientale del nuovo cono in crescita all’interno del cratere, riversandosi in suggestive cascate nel grande pozzo orientale del cratere Bocca Nuova. Nel frattempo, l’attività stromboliana da due bocche sul nuovo cono si è progressivamente intensificata, permettendo al cono di crescere rapidamente di almeno una ventina di metri dal 27 giugno.

In questo momento è in corso una nuova eruzione, si prevede ricaduta di cenere su Catania e su tutti i paesi del versante meridionale. La nube vulcanica sarebbe alta circa 4500 metri. L’aeroporto risulta attualmente operativo, non è però da escludersi una possibile chiusura.

Di seguito il link per visionare l’attività di diretta, attraverso le telecamere posizionate sul vulcano:

https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/italia/sicilia/catania/vulcano-etna-sud.html

Queste invece sono alcune immagini del vulcanologo Boris Behncke: