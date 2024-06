Piano idrico da 1 miliardo: l’obiettivo del ministro Salvini

Sicilia: Salvini progetta nuovi investimenti e interventi per migliorare la situazione dell'isola, previsto un piano idrico.

“Conto entro la fine di Giugno di dare il via libera a investimenti a livello nazionale per quasi 1 miliardo, per recuperare il troppo tempo perduto negli anni passati” afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prosegue: “So che la situazione a Enna e nella provincia è grave e sono contento di dare una mano”.

Sembrano chiare le intenzioni del ministro Matteo Salvini, espresse in videocollegamento durante un convegno riguardante la più ampia questione del Ponte sullo stretto. In particolare, si è trattato il sempre più delicato tema dell’emergenza idrica che colpisce l’Isola: “Sto lavorando ad un Piano nazionale idrico, è la prima volta che ci si occupa dell’acqua non inseguendo l’emergenza ma cercando soluzioni a medio e lungo termine” afferma il ministro.