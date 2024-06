Sicilia, prova ad abusare di una bagnante: arrestato 69enne

Ennesima violenza ai danni di una donna. Questa volta la vittima di molestie è stata una bagnante. Di seguito le dinamiche del tragico evento

Un sessantanovenne è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per violenza sessuale dopo aver tentato di abusare di una donna russa, residente a Catania, che stava facendo il bagno nella scogliera di Aci Castello. L’uomo avrebbe atteso la bagnante presentandosi completamente nudo, per poi bloccarla con forza cercando di toglierle il costume indossato.

La donna, cercando disperatamente una via di fuga, ha colpito l’uomo alla testa con un sasso, azione che le ha concesso alcuni secondi utili per allontanarsi. Tuttavia, l”uomo è riuscito a riafferrarla colpendola violentemente, decisiva è stata la chiamata di un passante al 112 che si è subito allarmato per le urla della vittima. I carabinieri sono arrivati nel luogo in pochi istanti, bloccando l’aggressione e richiedendo l’intervento del 118.

Aggressore e vittima sono stati trasportati all’ospedale Cannizzaro, la donna che riportava evidenti escoriazioni sul corpo è stata dimessa dopo le cure mediche necessarie. Il sessantanovenne ha ricevuto la dovuta assistenza per la ferita alla testa, per poi essere arrestato dai carabinieri.