Emergenza caldo e cantieri: sindacati chiedono stop lavoro nelle ore di punta

Si chiede l’applicazione urgente delle misure contro il caldo nei cantieri edili per tutelare i lavoratori. Ecco le parole dei sindacati.

È ufficialmente iniziata l’estate e le temperature, ormai, sono elevate tanto da portare la Protezione civile alla diramazione quotidiana del bollettino per rischio incendi.

L’emergenza caldo tocca tutti i cittadini, ma in particolare coloro che lavorano nei cantieri edili, esposti al sole per lunghe ore. Per questo, il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, e il segretario provinciale della Filca Cisl Catania, Pippo Famiano, hanno inviato una lettera al prefetto di Catania per chiedere l’applicazione urgente delle misure contro il caldo nei cantieri edili “per garantire e tutelare l’incolumità dei lavoratori dallo stress termico“.

Si chiede di limitare il lavoro alle ore meno calde: “Il decreto legislativo 148/2015 e una nota Inps e Inail del luglio 2022 hanno stabilito chiaramente che, quando la temperatura raggiunge i 35 gradi, le attività nei cantieri devono essere sospese se non vengono adottate misure d’intervento ad hoc per mitigare il rischio. È urgente, pertanto, che tutte le istituzioni coinvolte si attivino per adottare misure preventive e di protezione efficaci e siamo pronti ad avviare un dialogo con i rappresentanti di Ance territoriali per discutere anche sulla variazione della programmazione dell’orario di lavoro anche in vista di tutta la stagione estiva per garantire il proseguimento del lavoro nei cantieri“.

I sindacalisti chiedono dunque che ogni Comune della provincia emetta ordinanze specifiche per vietare le attività lavorative esposte al rischio termico durante le ore più calde della giornata, come fatto già da diversi comuni siciliani lo scorso anno.