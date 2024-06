Arresti nella notte catanese: sei giovani in manette per aggressioni

Catania, sei giovani in manette per aggressione: sgominata una violenta baby gang a seguito delle indagini dalla squadra mobile

Nel cuore della vita notturna di Catania, sei giovani sono stati tratti in arresto, accusati di far parte di un gruppo giovanile specializzato in brutali attacchi nei club della città.

Le incursioni, prive di giustificazioni plausibili, vedevano come bersaglio individui selezionati casualmente per motivi insignificanti. La polizia ha messo a segno l’operazione “Disco gang”, sgominando la cosiddetta baby-gang responsabile di tali atti di violenza.

Le indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile sotto la direzione dell’autorità giudiziaria locale, hanno permesso di mappare l’andamento delle violenze, perpetrate senza alcun motivo apparente durante gli eventi più affollati della movida. Ai giovani è stata inoltre applicata la misura del Daspo “Willy”, disposta dal Questore di Catania, come deterrente contro ulteriori episodi di violenza.