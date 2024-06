Sicilia, investe un 17enne in moto e scappa: indentificato pirata della strada

Svolta sulle indagini del 17enne investito: trovato ed arrestato dalla polizia il pirata della strada che era fuggito

A Santa Maria di Licodia questa mattina, un automobilista è stato identificato e rintracciato dopo aver investito un diciassettenne in moto e fuggito senza prestare soccorso. L’incidente, avvenuto ieri, 20 giugno, in via Vittorio Emanuele, ha scosso la comunità locale.

Il giovane motociclista, colpito violentemente, è stato immediatamente soccorso dai residenti della zona, che hanno dimostrato grande spirito civico. Grazie alla loro assistenza e alla capacità di annotare il numero di targa del fuggitivo, i carabinieri hanno potuto condurre rapidamente le indagini che hanno portato all’identificazione dell’automobilista responsabile.

Nonostante le gravi ferite riportate e l’impatto che lo ha sbalzato dalla sella, il giovane ha evitato conseguenze più serie grazie all’uso del casco. Dopo l’intervento tempestivo del personale del 118, il ragazzo è stato trasportato in ospedale, dove attualmente si trova ricoverato.

L’automobilista, ora identificato, dovrà rispondere alle accuse di lesioni gravi e omissione di soccorso.

I carabinieri, utilizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

