Sicilia, modifiche alla viabilità sulla SS 192: i tratti interessati

La SS 192 sarà interessata dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania: ecco cosa comporteranno.

Come reso noto da ANAS, a partire dal 19 giugno e fino al 28 settembre, saranno attuate importanti modifiche alla circolazione sulla Strada Statale 192 “Della Valle Del Dittaino”. Nello specifico, gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione nel tratto compreso tra i chilometri 61,100 e 61,600, in località Gerbini (provincia di Catania). In questa zona entreranno infatti in vigore nuove restrizioni: il limite di velocità sarà ridotto a 30 km/h e sarà imposto il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.

Queste misure sono necessarie al fine di garantire la sicurezza durante i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania, nella tratta compresa tra Bicocca e Catenanuova; per regolamentare il traffico veicolare, sarà installata adeguata segnaletica sul posto.