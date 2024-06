Ligabue ritorna in Sicilia: le date degli eventi

Luciano Ligabue ritorna in Sicilia, con il suo tour "Dedicato a noi". Due le tappe previste sull'Isola. Scopriamo dove e quando si esibirà.

L’amatissimo cantante Luciano Ligabue ritorna in Sicilia. Annuncia così il nuovo evento all’insegna della musica e del rock ‘n’ roll “Ligabue in teatro- Dedicato a noi”.

Un nuovo tour dei teatri più belli. Il cantante era già tornato in Sicilia lo scorso aprile, con lo stesso evento. Questa volta non saranno 31 le date prefissate ma 29 eventi. La tournée inizierà a 1 ottobre per poi concludersi il 27 dello stesso mese.

Anche questa volta sul palco non sarà solo, con lui Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “DEDICATO A NOI”.

In Sicilia, il cantante si esibirà in due date, esattamente il 20 ottobre 2024 a Palermo al Politeama Garibaldi e il 21 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania.

Si attende l’aperture delle vendite su Ticketone.it.