Casting Masterchef Italia: come candidarsi

Aperte le audizioni per i casting di Masterchef Italia: tutto quello che c'è da sapere sulle candidature e come presentare domanda.

Ritornano i casting per Masterchef Italia, al via per la quattordicesima edizione. Quale migliore occasione per dar sfogo alla propria creatività e alla propria passione. Una grande opportunità per far conoscere a livello nazionale le cucina siciliana. Siciliani, pronti a far innamorare tutti coloro che vi guarderanno di questa terra ricca, fatta di odori, colori e soprattutto tradizione.

Si ricorda che inizialmente vi sarà una prima preselezione e solo in seguito si terrà la vera e propria selezione. Di seguito tutte le informazioni utili per inviare la propria candidatura.

Bisogna innanzitutto, entrare nel sito web ufficiale di Masterchef Italia. Qui, accedere al modulo di registrazione utilizzando le credenziali del tuo Sky ID. Se non possiedi ancora un Sky ID, puoi crearne uno sul momento.

Una volta effettuato l’accesso, leggere attentamente e accettare le varie informative e liberatorie. Inserire il codice fiscale e l’indirizzo email,. Successivamente si dovranno compilare tutte le informazioni personali richieste. È importante anche indicare la tua presenza online, segnalando i tuoi profili social, e rispondere ad alcune domande personali. Come ultimo passaggio si dovrà caricare una propria ricetta. Infine, è necessaria una foto personale ed allegare il proprio curriculum. Inoltre, su base volontaria, si potrà caricare una tua video-presentazione.