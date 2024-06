Catania, cinema sotto le stelle: la programmazione dell’Arena Adua

Stagione dei cinema all'aperto che entra nel vivo a Catania. Ecco la programmazione prevista dall'Arena Adua.

Con l’arrivo dell’estate, il Cinema Arena Adua riaccende la sua tradizione più amata: le proiezioni all’aperto. Questo giugno, sotto il cielo stellato di Catania, gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di immergersi in una selezione di film che promettono di emozionare, intrattenere e ispirare. Il Cinema Arena Adua dà il benvenuto alla stagione calda con una varietà di film da godere in un ambiente unico e suggestivo.

PROGRAMMAZIONE GIUGNO 2024

PRISCILLA mercoledì 12 e giovedì 13 giugno SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Sofia Coppola. Un film con Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk, Ari Cohen, Emily Mitchell (II). Biografico. Il grande, e turbolento, amore tra Priscilla Beaulieu e Elvis Presley iniziato in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella tenuta da sogno a Graceland.

CONFIDENZA Da venerdì 14 a domenica 16 giugno SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Daniele Luchetti. Un film con Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Isabella Ferrari. Drammatico. Pietro è un professore di liceo che ha una relazione, una volta diplomata, con Teresa una sua ex studentessa. Un giorno lei gli propone di confessarsi vicendevolmente un segreto mai detto a nessuno. Dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone.

DIECI MINUTI lunedì 17 giugno SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Maria Sole Tognazzi. Un film con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Margherita Buy, Alessandro Tedeschi, Anna Ferruzzo. Drammatico. Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per un mese. Dieci minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai soliti schemi. Per smettere di avere paura. E tornare a vivere.

FOGLIE AL VENTO martedi 18 e mercoledi 19 giugno SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Aki Kaurismäki. Un film con Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu, Martti Suosalo. Commedia. Due persone sole che si incontrano per caso nella notte di Helsinki mentre sono alla ricerca del primo amore della loro vita.

RITRATTO DI UN AMORE giovedì 20 giugno SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Martin Provost. Un film con Cécile De France, Vincent Macaigne, Stacy Martin, Anouk Grinberg, André Marcon. Biografico. Provost esplora il rapporto tra il pittore francese Pierre Bonnard e la sua compagna di una vita e musa per eccellenza, protagonista di un terzo dei suoi dipinti, Marthe de Méligny

LA SALA PROFESSORI Da venerdì 21 a domenica 23 giugno SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Ilker Çatak. Un film con Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak. Drammatico. Un’insegnante decide di indagare sulla questione che vede uno dei suoi alunni sospettato per furto.

FINALMENTE L’ALBA lunedì 24 GIUGNO SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Saverio Costanzo. Un film con Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alice Rohrwacher. Drammatico. Un’aspirante giovanissima attrice negli studi di Cinecittà degli anni ’50: la ragazza vive ore memorabili che segneranno il suo passaggio all’età adulta.

KISSING GORBACIOV martedì 25 giugno SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Andrea Paco Mariani, Luigi D’Alife. Un film con Massimo Don, Giovanni Lindo Ferretti, Viktor Sologub, Massimo Zamboni, Pavel Zelinskiy. Documentario. Andata e ritorno dal 1988, quando da Melpignano partì il tour che squarciò la cortina di ferro tra Occidente e Urss, a suon di rock e punk.

THE MIRACLE CLUB mercoledì 26 e giovedi 27 giugno SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Thaddeus O’Sullivan. Un film con Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith, Agnes O’Casey, Mark O’Halloran. Commedia. Il ritorno al paese d’origine di una donna riapre vecchie ferite. Ma un viaggio a Lourdes potrebbe curarle e porre le basi per un futuro migliore.

ANATOMIA DI UNA CADUTA da venerdì 28 a domenica 30 giugno SPETTACOLO UNICO ORE 21.00

Regia di Justine Triet. Un film con Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis. Drammatico. Una donna è sospettata dell’omicidio del marito. Il loro figlio cieco dovrà affrontare un dilemma morale essendo l’unico testimone.