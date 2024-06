Offerte voli da Catania e Palermo: voli nazionali sotto i 20 euro con Ryanair

Come ogni estate ci sono nuove offerte sui voli Ryanair da Catania e Palermo: prezzi a partire da 12,99€. Ecco tutte le mete.

Anche quest’anno sarà possibile viaggiare a prezzi scontati grazie a Ryanair: le tariffe partono da 14,99€ da Catania e 12,99€ da Palermo. Bisognerà prenotare entro il 16 giugno per poter viaggiare in tutta Italia dal 7 giugno al 31 luglio. I voli saranno scontati sia a partire dall’aeroporto di Catania sia dall’aeroporto di Palermo; di seguito la lista delle mete ed i relativi prezzi.

Voli scontati a partire da Catania

A partire da 14,99€ sarà possibile partire per mete come Ancona, Bari, Napoli e Roma. A 15,00€ invece Genova e Trieste. Per Milano Malpensa la tariffa è di 15,11€, mentre per Milano Bergamo 21,99€. Perugia 15,55€; con 16,98€ sarà invece possibile andare ad Alghero, Bologna, Pescara, Torino e Venezia.

Infine Cagliari con 18,41€, Verona 19,00€ e Pisa 19,99€.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Voli scontati a partire da Palermo

I prezzi sono ancora più bassi di Catania: con 12,99€ sarà possibile andare a Roma e Torino. Alghero, Cagliari, Genova, Milano Malpensa e Napoli invece costeranno solo 14,99€.

Con 16,98€ vi sono diverse mete tra le quali scegliere: Brindisi, Cuneo, Forlí, Parma, Pisa, Rimini, Trieste e Venezia.

Verona, Bologna e Milano Bergamo costeranno 19,99€.

Infine Perugia a soli 21,91€ e Bari, il cui biglietto costerà 22,51€.