Catania, auto rimaste a secco per furto di benzina: diverse le segnalazioni

"Urgente un’intensificazione dei pattugliamenti al fine di contrastare questo nuovo tipo di reati", afferma il comitato Vulcania.

Diverse segnalazioni sono arrivate al comitato Vulcania, in tutte una preoccupante notizia di auto rimaste senza carburante durante la notte, nonostante i serbatori fossero pieni. In più, l’insolito odore di benzina che aleggiava nell’aria mattutina.

Siamo nel quartiere Borgo-Sanzio di Catania, in particolare in via Empedocle, dove molte auto sono rimaste a secco, con la spia accesa e i relativi danni da pagare.

“La mancanza di controlli serali – afferma il comitato Vulcania – e la totale assenza di telecamere di videosorveglianza rendono ancora più difficile risalire all’identità dei ladri. Abbiamo richiesto con urgenza un’intensificazione dei pattugliamenti non solo in via Empedocle, ma anche nelle altre zone del quartiere, al fine di contrastare questo nuovo tipo di reati. La sicurezza dei cittadini deve tornare ad essere una priorità per il quartiere Borgo-Sanzio”.