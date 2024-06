Etna Comics 2024 sfiora record 100mila presenze: quando la prossima edizione

Il tradizionale festival etneo dei fumetti e cosplay termina sfiorando il record delle 100mila presenze all'evento.

Si chiude tra sorrisi, applausi e qualche lacrima di commozione Etna Comics 2024, che in quattro giornate ha sfiorato le 100mila presenze. Un nuovo risultato straordinario per il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, che in una location totalmente ridisegnata ha offerto ai visitatori nuovi e più vasti spazi, sfruttando per la prima volta anche via Archimede e piazza Giovanni XXIII.

Una scelta che si è rivelata vincente, permettendo di valorizzare piazzale Rocco Chinnici, trasformato quest’anno in una grande area shop&food, dando così più ampio respiro ai viali del centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

Come ogni anno centinaia di ospiti nazionali e internazionali hanno animato conferenze, panel, masterclass, proiezioni e anteprime di altissimo livello. È stato Ross Mullan ad aprire idealmente la giornata conclusiva, incontrando simpaticamente i fan de “Il trono di spade”, che hanno avuto modo di conoscere dal vivo l’attore canadese che interpreta il White Walker nella fortunata serie tv.

Standing ovation in area Movie per l’attore comico siciliano, Nino Frassica, accolto tra gli applausi da due ali di folla al grido “Nino, Nino” in occasione della proiezione in anteprima assoluta del trailer del film “30 anni (di meno)”, presentato insieme al regista Mauro Graiani.

Importante, è stato l’intervento dell’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna. Nell’occasione l’arcivescovo ha espresso il desiderio di realizzare a Catania una biblioteca diocesana, anche a misura di bambino, come quella di cui era responsabile ad Andria. A chiudere la dodicesima edizione lo storico Cosplay Contest targato Epicos.

Ma quando si terrà Etna Comics 2025? Dopo i ringraziamenti di rito, il direttore Antonio Mannino – sul palco con il vicedirettore Gianluca Impegnoso e tutto lo staff – ha dato appuntamento alla tredicesima edizione, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025.

Etna Comics 2024, però, continua idealmente fino al prossimo 16 giugno, al Palazzo della Cultura, dove gli appassionati potranno visitare gratuitamente la mostra “70 anni di tv visti da Topolino”.