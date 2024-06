Ricetrasmittenti durante gli esami per la patente: denunciati 3 giovani a Catania

Presso la motorizzazione di Catania, tre giovani candidati sono stati denunciati alla Procura, colpevoli di aver falsificato l'esame.

Negli ultimi giorni, presso la Motorizzazione di Catania, è stato registrato un insolito incremento di richieste da parte di candidati privatisti per sostenere l’esame teorico.

In particolare, nella rete dei controlli sono stati coinvolti tre giovani catanesi, tra i diciannove ed i ventinove anniche, grazie ad un particolare segnale acustico, proveniente dalle apparecchiature elettroniche perfettamente occultate e nascoste nell’abbigliamento dei ragazzi, consistenti in microcamere, telefoni cellulari e micro-auricolari, nonché accessori per la trasmissione a distanza dei segnali audio/video, i responsabili hanno potuto constatare l’illecito da parte dei candidati.

Nel recente passato, gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti in qualche occasione in cui un esaminatore più attento, è riuscito ad intuire che ci fosse qualcosa di strano nel comportamento dei candidati “aiutati” dall’esterno, riscontrando l’utilizzo di apparati ricetrasmittenti.

Nonostante l’impiego di congegni fraudolenti, infatti, non tutto fila sempre liscio: il 29enne non ha comunque superato l’esame a causa di un collegamento tecnico non ottimale e anche gli altri due “furbetti” sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica.